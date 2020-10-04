أول فيديو لترامب: شعرت بالتعب.. والأيام المقبلة اختبار حقيقي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه توجه إلى مستشفى "والتر ريد" وهو يشعر بتعب إثر إصابته بفيروس كورونا ، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.

واعتبر الرئيس الأميركي في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وظهر ترامب مرتديا حلة من دون رابطة عنق، في المقطع الذي استغرق نحو 4 دقائق، وأضاف "سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية. التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة".

من جهة أخرى أفاد طبيب البيت الأبيض أن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين داخل المستشفى.

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وقال شون كونلي "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة".

وأوضح من أمام المستشفى "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف "لم يتلق الرئيس هذا الصباح الأكسجين ولا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض".

ووفقا لكونلي، عانى ترامب (74 عاما) من سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن".

لكن مصدرا مطلعا على وضع ترامب الصحي أعطى تشخيصا أقل إيجابية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الوظائف الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مثيرة جدا للقلق، وستكون الساعات الـ48 المقبلة، حاسمة على مستوى الرعاية المقدمة له. لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

وأوضح كونلي أنه مضت "72 ساعة" على تشخيص إصابة الرئيس، وهو ما يتضارب مع الإعلان الرسمي الذي جاء في ليل الخميس الجمعة.

لكن البيت الأبيض أوضح لاحقا أن كونلي قصد أن السبت هو ثالث يوم منذ إعلان إصابة الرئيس في وقت متأخر الخميس.