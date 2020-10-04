فيديو .. ترامب : شعرت بالتعب والأيام المقبلة اختبار حقيقى

واعتبر الرئيس الأمريكى فى مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى مصابا بفيروس كورونا، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقى"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وفى وقت سابق، السبت، قال كبير موظفى البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلى بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.
وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلى بلاء حسنا، يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".
وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية. التقيت به مرات عدة اليوم فى أمور متنوعة".
وفى وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكى بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكرى فى ولاية ماريلاند.
وأشاد ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبى فى المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر بحالة جيدة".
من جهة أخرى أفاد طبيب البيت الأبيض أن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين فى المستشفى.
وقال شون كونلى "حاليا، أنا والفريق الطبى مرتاحون جدا للتقدم الذى أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة".
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