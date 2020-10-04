جوكوفيتش يمر بسهولة.. والمياه تنقذ منافسه من "فضيحة"

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إحدى دورات الغراند سلام على ملاعب رولان غاروس، في سعيه للظفر باللقب، وتأهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه السهل على "الخاسر المحظوظ" الكولومبي دانيال إيلاهي غالان 6-صفر و6-3 و6-2 في الدور الثالث، السبت.

وضرب "جوكو" في الدور التالي موعدا مع الروسي كارين خاتشانوف (المصنف 16) الفائز على التشيلي كريستيان غارين (المصنف 19) بنتيجة 6-2 و3-6 و6-4 و6-2 في وقت سابق السبت.

ولم يمنح جوكوفيتش منافسه فرصة لالتقاط أنفاسه، وعلى غرار ما حصل في مباراتيه الاوليين لم يخسر سوى خمسة أشواط.

غير أن الحظ ابتسم للكولومبي غالان بهطول الامطار مع بداية المجموعة الثانية، مما دفع المنظمين إلى إيقاف المباراة قبل أن تعاود مجددا لتمتد حتى ساعتين، في حين كان يتوقع الجميع أن تنتهي سريعا جدا.

وتابع اللاعبان خوض المباراة، بعد أن تم إغلاق سقف الملعب الرئيسي الذي يحتاج لحوالي 15 دقيقة للإقفال بشكل نهائي.

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وقد استفاد غالان من التوقف حيث تحسن مستواه نسبيا، وتمكن من خطف 5 أشواط من المصنف الأول.

وقال جوكوفيتش بعد الفوز "أنا سعيد بمستوى اللعب الذي قدمته اليوم (السبت)، لعبت بطريقة هجومية، وأرسلت بشكل جيد عندما احتجت لذلك".

وسيصبح اللاعب الصربي، في حال نجح أن يتوج على الأرض الترابية الفرنسية للمرة الثانية بعد عام 2016، أول لاعب منذ حقبة بطولات التنس المفتوحة، والثالث فقط في التاريخ بعد الأستراليين رود لافر وروي إيمرسون، الذي يفوز على الأقل مرتين بكل بطولة من بطولات "غراند سلام" الأربع.