مقتل مسئول أمريكي في المسكيك

أعلن السفير الأمريكي في المكسيك اليوم الأحد، نبأ مقتل مسؤول دبلوماسي أمريكي في البلاد.

وقال كريستوفر لانداو، السفير الأمريكي لدى المكسيك عبر تويتر، إن مسؤولا قنصليًا أمريكيًا قتل في المكسيك.

وأضاف في تغريدته أن المسؤولين علموا بمقتله في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وتابع أن "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وواصل:"نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".