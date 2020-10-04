مقتل 8 أشخاص بهجوم مسلح على قافلة قوات أمن فى المكسيك

وأكدت السلطات المكسيكية، السبت، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهجوم نفذ يوم الخميس الماضى فى بلدية إيل ميسكيتال بولاية دورانغو شمال غرب البلاد، حيث نصب مسلحون كمينا استهدف قافلة لقوات الأمن ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7 من رجال الشرطة، كما لقى شخصان آخران مصرعهما.

وأعلن حاكم ولاية دورانغو، خوسيه روساس أيسبورو، أن النيابة المكسيكية تجرى تحقيقا فى الهجوم ويجرى البحث عن المسلحين.

وأوضحت مدعية الولاية، روث مدينا، أن المسلحين تركوا سيارتهم فى موقع الهجوم وكانت عليها أثار دماء، الأمر الذى من المرجح أن يشير إلى خسائر بين صفوف المهاجمين.

ووقع هذا الهجوم، حسب "أسوشيتد برس"، فى المنطقة التى ينشط فيها كارتل المخدرات "سينالولا".