وكتب لانداو فى تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول فى الأول أكتوبر. وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة فى تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك فى حداد على فقدان أحد مسؤوليها". وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل دبلوماسى أمريكى فى المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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