سعر الدولار اليوم الاحد 4-10-2020 في البنوك المصرية والسعودية

سعر الدولار اليوم , مما لا شك فيه وجود العديد من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية يهتمون بمعرفة أسعار العملات الأجنبية وأيضًا العربية، فهناك العديد من الأمور التي تربط بينهم وبين هذه العملات، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، فهي العملة التي يبحث العديد عن سعرها بشكل يومي، فهي من العملات المرتبطة بالعديد من الأمور الهامة التي تدور داخل البلاد.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار تراجع واضح بعدد من البنوك، ويعد البنك الأهلي في مقدمة هذه البنوك، وهناك العديد من البنوك الأخرى التي سجلت اليوم تراجع في سعر الدولار.

الجدير بالذكر أن الدولار هو أحد العملات الهامة والضرورية، فمن خلاله يمكن أن ترتفع أسعار العديد من السلع والمستلزمات الهامة والضرورية التي يحتاج إليها كل فرد من أفراد المجتمع ولا يمكنه أن يستغنى عنها تحت أي ظرف، وقد لاحظنا تراجع واضح لسعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنية المصري.

وهذا بناء على ما قد أعلنت عنه العديد من البنوك الحكومية، ولكن البنوك الخاصة فقد أعلنت استقرار طفيف في سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري، أما بالنسبة للبنك المركزي فقد أقر أن سعر الدولار قد تراجع بمصر اليوم، هذا بعد حالة الاستقرار التي قد شهدها خلال الفترة الماضية.

هذا، ولقد سجل الدولار الأمريكي اليوم وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري شراء، وبيع كما يلي:-

عملة الدولار الأمريكى​ سعر الشراء هو 15.7014 سعر البيع هو Advertisements 15.8014

سعر الدولار في السعودية اليوم

متابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي من الأمور الهامة التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فارتفاع سعره أو انخفاضه مرتبط ارتباط وثيق بالعديد من الأمور الهامة والضرورية التي يحتاج إليها كل مواطن، ولا يمكنه أن يستغنى عنها على الإطلاق.

ولهذا فدائمًا ما نهتم بتوفير سعر الدولار مقابل الريال السعودي ومقابل العديد من العملات الأخرى بشكل يومي لحظة بلحظة، وقد شهد أيضًا الدولار الأمريكي اليوم تراجع أمام سعر الريال السعودي.

وسعره كالتالي:

1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي

ومن هنا يمكننا أن نعلم أن هناك العديد من السلع والمستلزمات الهامة سوف تشهد استقرار واضح خلال الأيام القليلة المقبلة.