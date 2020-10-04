وزير الخارجية الأمريكى يختصر جولته الآسيوية بعد إصابة ترامب بكورونا





أعلن وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان فى وقت لاحق الأحد، ضمن جولته الآسيوية، التى جرى اختصارها بسبب إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ، ودخوله المستشفى حيث يتقلى العلاج.

وذكرت الخارجية الأمريكية، وفق "رويترز" أن بومبيو ألغى زيارات منغوليا وكوريا الجنوبية التى كانت مقررة فى جدول الجولة سلفا. وكان بومبيو يعتزم فى البداية زيارة البلدان الثلاثة فى الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر. ولن تستغرق زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى اليابان سوى يومين يعود بعدها إلى الولايات المتحدة. Advertisements وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، أن بومبيو سيلتقى فى طوكيو وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان، وفق "فرانس برس". ويأتى اختصار المهمة الخارجية للوزير المقرب من ترامب، مع تزايد المخاوف حول صحة الرئيس البالغ من العمر (74 عاما). وقالت صحيفة "يابان تايمز" إنه يُنظر إلى لقاء وزراء الخارجية على أنه خطوة معارضة لدور الصين المتنامى فى المنطقة.

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