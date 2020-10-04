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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
عبير العدوى 2020-10-04 08:26 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت اللجنة الصينية فى بيانها، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت 26 حالة إصابة أخرى، ولكنها خالية من الأعراض.

يذكر أن الصين سجلت إجمالاً 85450 إصابة بفيروس المستجد، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة.

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