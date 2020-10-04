أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة كورونا جديدة

0 نشر
عبير العدوى 2020-10-04 08:43 0 تبليغ

Advertisements
أعلن المقر المركزى لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس المستجد فى البلد الآسيوى، ما يرفع حصيلة الإصابات هناك إلى 24 ألفاً و91 حالة مؤكدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 421 حالة بعد تسجيل حالة واحدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما ارتفعت أعداد الحالات الحرجة والخطرة إلى 105 حالات بعد إضافة حالة خلال اليوم السابق. بينما تعافت 58 حالة جديدة خلال اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالى المتعافين من الوباء إلى 21 ألفاً و845 حالة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة كورونا جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا