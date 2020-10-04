ووفقا لما نقله موقع "الكومبس" الإلكترونى عن صحيفة "إكسبرسن" السويدية، فإن الوفد مكون بشكل أساسى من أعضاء فى وزارة الخارجية، إذ تعتبر هذه الزيارة هى الثانية من نوعها خلال أكثر من عام.
ولفت الموقع إلى أن الزيارة السابقة كانت فى ربيع 2019، حينما عاد أطفال الداعشى مايكل سكراومو السبعة إلى السويد.
لكن هذه المرة، ذكرت مصادر الصحيفة أن الوفد سيلتقى أيضاً بالعائلات السويدية فى المخيمات، وهو أمر لم يتم فى المرة السابقة، حيث سيجلس الوفد مع أمهات أولئك الأولاد، وسيسألهن إذا كن موافقات على عودة أطفالهن إلى السويد.
وبحسب الصحيفة، لا تريد وزارة الخارجية التعليق على المعلومات الخاصة برحلة الوفد السويدى إلى سوريا لأسباب أمنية والسرية القنصلية كذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد سويدى فى سوريا لإعادة أطفال داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.