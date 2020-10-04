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مقتل 64 من مرتزقة أردوغان فى أذربيجان

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عبير العدوى 2020-10-04 08:59 0 تبليغ

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وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، خلال 48 ساعة الماضية، ارتفاع حصيلة القتلى من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا فى أذربيجان إلى 64 قتيلاً، وذلك بعد مقتل 36 عنصرًا آخرين خلال الساعات الماضية. 

وأشارت مصادر المرصد السورى إلى أن معارك عنيفة واشتباكات تدور فى عدة مواقع استراتيجية بإقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى، حيث زجت أنقرة بالمرتزقة السوريين فى الصفوف الأولى هناك، ما أسفر عن مقتل 64 منهم وإصابة العشرات. 

على صعيد متصل، أكد المرصد السورى أن الشركات الأمنية والمخابرات التركية تواصل نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال فى أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل، غالبيتهم من المكون التركمانى السورى.

وأفادت مصادر المرصد السورى بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته أقحموا "مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها" بشكل كبير فى معارك تلال ناغورنى قره باغ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعدما وعدتهم كذبًا بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود فى أذربيجان.

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