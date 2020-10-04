أبو الغيط يزور الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

وأعرب أبوالغيط – خلال لقائه بأمير الكويت بقاعة التشريفات بالمطار الأميري – عن خالص عزاءه في وفاة أمير الإنسانية، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
ومن جانبه ، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أبو الغيط من صادق المواساة، وخالص التعازي والدعاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال أبو الغيط على أرض المطار الأميري، وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
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