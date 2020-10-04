يمارس مهامه الرئاسية.. البيت الأبيض يؤكد استمرار تحسن الوضع الصحي لترامب

وأضاف أن "ترامب أمضى معظم وقته بالقيام بالعمل، وكان مستيقظا ويتحرك في الجناح الطبي دون صعوبة"، مشيرا إلى أنه وحتى انتهاء الوضع الراهن للرئيس "يبقى الفريق متفائلا بحذر".



وأوضح أن "خطة اليوم هي متابعة الملاحظة بين جرعات ريمديسيفير، ومراقبة حالته السريرية عن كثب، خلال الدعم الكامل لقيامه بالواجبات الرئاسية".

كان ترامب حرص على طمأنة الشعب الأمريكي على صحته، وذلك بتغريدات ومقطع فيديو، قام بنشرها جميعا عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "كنت قد وصلت إلى المستشفى وأنا متعب والآن أشعر بتحسن كبير".