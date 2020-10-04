لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة أرسلت سفينة حربية كبيرة إلى اليونان لأول مرة منذ 40 عامًا.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق اعتزامها نشر السفينة العملاقة "هيرشيل وودي ويليامز"، في قاعدة أمريكية يونانية مشتركة، في ضربة قوية لـ تركيا التي تزيد من انتهاكاتها في شرق المتوسط.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حسبما نقلت عن دبلوماسي أمريكي كبير، فإن الولايات المتحدة ستنشر سفينتها البحرية في القاعدة العسكرية المشتركة في خليج سودا بجزيرة كريت، على بعد 600 ميل فقط من الساحل التركي، وهي خطوة تعكس عرضا رمزيا من أمريكا لدعم اليونان في مواجهتها المتوترة مع تركيا، وتحذير أيضا لأنقرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان خلاف اليونان وتركيا -إلى جانب كيفية حله- على رأس أولويات اجتماع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء الماضي.

وأعلن بومبيو، وقتها، أنه ناقش إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بجزيرة كريت، في ضربة قاصمة لـ تركيا التي تضم قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية منها، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد استفزازات أنقرة وانتهاكاتها الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.