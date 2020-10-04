ترامب الذي لا يلين .. هكذا دعمت إيفانكا أبيها

ونشرت إيفانكا صورة للرئيس ترامب داخل "الجناح 71" فى مركز "وولتر ريد" الطبى، حيث تم نقله أمس السبت لتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر ترامب فى الصورة بقميصه الأبيض، جالسًا إلى طاولة اجتماعات فى الجناح المخصص للرؤساء بالمركز الطبى العسكرى، وقد تخفف من سترته.

وكتبت إيفانكا تعليقًا يظهر إصرار ترامب على العمل داخل جناحه فى المستشفى، قائلة: "لا شىء يمكن أن يمنعه عن العمل من أجل الشعب الأمريكى.. إنه لا يلين".

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وأعلن ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت. ويواجه الرئيس الأمريكى، 74 عامًا، مخاطر مضاعفات "كوفيد 19" التى تتزايد نسبتها لدى المتقدمين فى العمر.

واليوم الأحد أكد الدكتور شون باتريك كونلى، طبيب ترامب، تحسن صحة الرئيس، لكنه حذر من أنه "لم يتجاوز المرحلة الصعبة"، وأن "ترامب بحالة جيدة وتناول الجرعة الثانية من عقار ريمديسيفير، والفريق الطبى متفائل بشأن تحسن حالته الصحية".

وطمأن ترامب الذى بدا متعبًا إلى تحسن صحته، قائلاً: "توجهت إلى المستشفى وأنا أشعر ببعض التعب، ولكننى بحالة أفضل الآن"، متوقعا أن يعود إلى العمل والحملة الانتخابية قريبا جدا.