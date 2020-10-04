وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس فى إندونيسيا بواقع 96 حالة إلى 11151. وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، قد دافع عن النهج الذى اتبعه فى مكافحة جائحة كورونا وطالب بالتوقف عن "الجدل" و"الفوضى" وسط انتقادات له بأنه قدم الاقتصاد على الصحة العامة فى ترتيب الأولويات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا تسجل 3922 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.