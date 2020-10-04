المظاهرات تطارد نتنياهو لعقر داره.. احتجاجات تشتعل من الأحياء 8 أكتوبر

بعد تشديد القيود المفروضة على المظاهرات في إسرائيل، لجأت الجماعات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنظيم احتجاجات واسعة ضده انطلاقًا من داخل الأحياء، وفق ما ذكر تقرير لموقع مونيتور.

وجرت حوالي 1000 مظاهرة ليلة 1 أكتوبر في جميع أنحاء إسرائيل، وفي ساحة هيبيما في تل أبيب، كان هناك حوالي 3000 متظاهر احتجوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أطلق على مظاهرات تل أبيب الكبيرة إلى حد ما اسم مظاهرات عفوية مع عدم وجود مجموعات محددة تعلن مسؤوليتها عن تنظيمها.

نُظمت الاحتجاجات ضد قرار الكنيست بعدما وافق على إجراءات الطوارئ الحكومية التي تحظر على الإسرائيليين الحركة لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد (0.6 ميل) بعيدًا عن منازلهم لحضور المظاهرة، ولجأ المحتجون إلى اجراء بديل بقصر التجمعات داخل الأحياء في الهواء الطلق، واضعين حد بألا يزيد تجمع المتظاهرين عن 20 شخصًا كحد أقصى لكل مجموعة.

دخلت إسرائيل في حالة إغلاق على مستوى البلاد عشية رأس السنة اليهودية الجديدة في 18 سبتمبر، لكن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أدى إلى فرض قيود أكبر على الحركة والتجمع.

ومنذ مارس الماضي، دعت حركة "بلاك فلاجز" أو الأعلام السوداء، نتنياهو إلى الاستقالة بسبب لائحة اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبسبب فشله في الحد من انتشار الوباء.

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منذ عدة أشهر، نظمت الحركة مظاهرات أسبوعية ليلة السبت خارج مقر إقامة نتنياهو الرسمي في شارع بلفور في القدس.

واتهمت الحركة، في الأسابيع الماضية، رئيس الوزراء بمحاولة وقف هذه التجمعات ضده من خلال تشريعات غير ديمقراطية، حيث تظاهر رئيس الوزراء بأن الإجراءات الاحترازية المشددة ليست ضد المحتجين وإنما لوقف انتشار الفيروس.

في 25 سبتمبر، بعد أن قررت الحكومة تعزيز القيود على المظاهرات، أعلنت عدة مجموعات مناهضة لنتنياهو أنها ستغير خططها للتظاهرات المقرر إجراؤها في اليوم التالي واتباع أنظمة التباعد الاجتماعي حتى لا يكون لدى الحكومة سبب لحظر التظاهرات، وكان التظاهر في الأحياء، إحدى التكتيكات التي اتبعها المتظاهرون.

وفي طريقة أخرى للاحتجاج غير التجمع في الأحياء، اختار كثير من المحتجين الانضمام إلى قوافل المحتجين، من خلال مشاركة مئات السيارات، بدلًا من حضور المسيرات.

بعد أن تبنى الكنيست إجراءات مناهضة للتظاهر في 30 سبتمبر، نشرت حركة الرايات السوداء خريطة لأماكن الاحتجاجات أظهرت مئات المواقع التي يمكن أن تجري فيها مظاهرات صغيرة - تقاطعات رئيسية، ساحات عامة، شوارع ، أحياء، إلخ.

وفي السياق، أعلن مسئولون سابقون مناهضون لنتنياهو عن مسيرات، تبدأ في 8 أكتوبر، تنتهي عند مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس المحتلة.