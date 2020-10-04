أرمينيا: تركيا تتورط بشكل كبير في العمليات العسكرية مع أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن تركيا تدعم أذربيجان بالوجود العسكري والسلاح.

ووفقًا لقناة "العربية"، قالت الخارجية الأرمينية إن الأتراك يدعمون أذربيجان بشكل عملي جدا، مضيفة أن أنقرة منخرطة بشكل كبير في العمليات العسكرية التي بدأتها أذربيجان.

ولفتت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن التخطيط لهذه الحرب تم بمشاركة تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال أمس السبت، إن عدد القتلى من صفوف المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى جبهات القتال في إقليم كاراباخ وصل إلى 64 قتيلًا، وذلك بعد سقوط 36 قتيلًا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المرصد السوري، إنه رصد معارك عنيفة واشتباكات تدور في عدة مواقع استراتيجية في إقليم قره باج، حيث تم إقحام المرتزقة السوريين في الصفوف الأولى هناك.

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وأوضح المرصد أن الشركات الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية تواصل نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع عدد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

وأكد المرصد نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن الحكومة التركية أقحمت مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها بشكل كبير في معارك تلال قره باج المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.

ودعا إقليم كاراباخ، في وقت سابق، المجتمع الدولي للاعتراف به كدولة مستقلة، وذلك لإنهاء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان على تبعية الإقليم.

وقالت وزارة خارجية الإقليم غير المعترف به دوليًا في بيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال "جمهورية أرتساخ" (التسمية الأرمنية لقره باج) من أجل ضمان حق مواطنيها في الحياة والتنمية السلمية. وفي ظل الظروف الحالية يعتبر الاعتراف الدولي بـ"آرتساخ" هو الآلية الفعالة الوحيدة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".