بعد إصابته بـ كورونا.. إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة لوالدها وهو في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي الصورة، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يقوم بمراجعة ملفات على مكتبه في جناحه الخاص بالمستشفى.

وعلقت إيفانكا على الصورة قائلة: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي. إنه عنيد لا يلين!".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر من داخل مركز والتر ريد العسكري الطبي تحدث خلالها عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ ترامب الفيديو بتوجيه الشكر إلى من قدموا له الرعاية من أطباء وممرضين في المركز الطبي الذي يعتقد أنه الأفضل في العالم بسبب العمل الرائع الذي يقومون به.

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وقال: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

وأضاف: "أعتقد أنني سأعود قريبا لإكمال الحملة الانتخابية ومواصلة ما بدأناه وما حققناه من أرقام ونحن فخوين بذلك".

وأكد ترامب أنه يشعر بأنه على ما يرام، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحدث في الأيام القليلة المقبلة "هذا هو الاختبار الحقيقي..سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وكرر أنه يشعر بأنه بخير وكذلك السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي طلبت منه أن يشكر الأمريكيين نيابة عنها لدعمهم وللحب الذي أظهروه لها، وقال إن ميلانيا بخير وأنها تتعامل مع الأمر بشكل رائع للغاية، مشيرا إلى أنها أصغر منه "بقليل"، مؤكدًا أنهما يعرفان المرض والوضع جيدا بشأن السن المصاب والفارق بين الشباب والمتقدمين في العمر ، وأن الفحوصات تقول بان ميلانيا في وضع جيد للغاية وكذلك هو، وأنهما ينتظران الفحوصات خلال الأيام المقبلة والتي يظنان أن نتائجها ستكون جيدة للغاية، واختتم بشكر الجميع في العالم وبخاصة الأمريكيين مؤكدا أنه لن ينس ذلك الدعم.

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.