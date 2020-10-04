طبيب ترامب يتهرب من الأسئلة خلال لقاء إعلامي خاصة بصحة الرئيس الأمريكي.. فيديو

عقد طبيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أول إحاطة إعلامية عن حالة الرئيس، حيث أجاب على معظم أسئلة المراسلين، ولكن ليس كلها.

وتحدث فريق الأطباء، الذين يعالجون ترامب، بقيادة طبيب البيت الأبيض الدكتور، شون كونلي، إلى وسائل الإعلام خارج مركز والتر ريد الطبي ورسموا صورة متفائلة لصحة الرئيس الأمريكي.

قال كونلي: "الرئيس يعمل بشكل جيد للغاية.. وفي هذه اللحظة، أنا والفريق سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزه الرئيس. (يوم) كان يعاني من سعال خفيف وبعض الاحتقان بالأنف والتعب، وكلها تتعافى الآن وتتحسن حاليا".

وأضاف: "من المهم ملاحظة أن الرئيس كان خاليًا من الحمى لأكثر من 24 ساعة. ما زلنا متفائلين بحذر ، لكنه يفعل ذلك بشكل رائع.

وبعد استراحة قصيرة، سأل أحد الصحفيين كونلي: "هل يمكننا من فضلك (توضيح) شيء واحد. هل سبق له وضع على الأكسجين الإضافي؟. ليرد الطبيب: "إنه - الآن ، ليس على الأكسجين".

ليعاود المراسل الصحفي قائلا: "أفهم، أعلم أنك تواصل قول "الآن"، لكن هل يجب أن نفهم من ذلك أنه وضع عليه من قبل؟".

ليرد الدكتور كونلي: "بالأمس واليوم لم يكن على الأكسجين".

وسأل مراسل آخر الدكتور كونلي قائلا: "لقد قلت إن ترامب ليس لديه حمى الآن. فإلى أي مدى ارتفعت حمى الرئيس في الأيام الماضية".

وأجاب طبيب البيت الأبيض: "أفضل عدم إعطاء أي أرقام محددط، مضيفا "لكنه أصيب بالحمى من الخميس إلى الجمعة، ومنذ صباح الجمعة، لم يكن مصابًا بأي حمى".

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وبينما أقر الدكتور كونلي بأن الفريق الطبي كان يقوم بعمل موجات فوق صوتية يومية وأعمال مخبرية للتحقق من تلف الرئة ، إلا أنه رفض "الخوض في تفاصيل'' النتائج.

كما أن هناك أيضا بعض الالتباس حول توقيت تشخيص ترامب وعلاجه، ورفض الطبيب أيضا الكشف عن آخر مرة ظهرت فيها نتائج اختبارات الرئيس سلبية لفيروس (يقول البيت الأبيض إنه يجري اختبارات متكررة).

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.