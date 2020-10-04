سلطنة عمان: نرحب باتفاق السلام السوداني

رحَّبت سلطنة عمان باتفاق السلام النهائي، الذي تم التوقيع عليه في مدينة جوبا بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية، برعاية من حكومة جمهورية جنوب السودان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السفير العماني لدى السودان على بن سليمان الدرمكي، مثل السلطنة في مراسم حفل التوقيع.
وأكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن احتفال توقيع اتفاق السلام بشكل نهائي بين الحكومة و"الجبهة الثورية" يعد أولى الخطوات في طريق التعمير والتنمية فى السودان، وأن التحدي لإنجاح السلام هو الإجابة على سؤال الاقتصاد ومعيشة الناس، حيث إنه لا سلام بدون تنمية متوازنة، ولا ديمقراطية بدون سلام وتنمية.
ووقّعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقًا لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.
كما حضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.
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