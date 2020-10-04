المرصد السوري: 72 قتيلا من المرتزقة في معارك أذربيجان.. وتركيا تعتزم إرسال دفعة جديدة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا المعارك في أذربيجان من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وقال المرصد إن عدد القتلى ارتفع إلى 72 من المرتزقة الذين قتلوا منذ زجهم في الصفوف الأولى من قبل الحكومة التركية، إلى جانب أذربيجان في المعارك الدائرة ضمن إقليم ناغورني قره باغ ضد أرمينيا.

وعلى صعيد متصل، تعتزم الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان، إذ من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

وأكد المرصد السوري أن الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية تواصل عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

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وقال المرصد السوري، إنه رصد معارك عنيفة واشتباكات تدور في عدة مواقع استراتيجية في إقليم قره باج، حيث تم إقحام المرتزقة السوريين في الصفوف الأولى هناك.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن تركيا تدعم أذربيجان بالوجود العسكري والسلاح.

وقالت الخارجية الأرمينية إن الأتراك يدعمون أذربيجان بشكل عملي جدا، مضيفة أن أنقرة منخرطة بشكل كبير في العمليات العسكرية التي بدأتها أذربيجان.

ولفتت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن التخطيط لهذه الحرب تم بمشاركة تركيا.