أخبار اليمن : 25 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

25 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدةشن طيران العدوان السعودي 25 غارة على محافظات صعدة ومأرب والجوف والبيضاء وحجة، فيما صعّدت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 202 خرقاً بالحديدة منها تحليق 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية وكيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والدريهمي

وأشار المصدر إلى أن من بين خروقات العدوان 63 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و109 بالأعيرة النارية المختلفة.

ولفت المصدر إلى أن أدوات العدوان قصفت بـ26 قذيفة مدفعية ودبابة قرى الشجن والجربة بمدينة الدريهمي، كما استهدفت بصاروخ كاتيوشا منزل مواطن في قرية الجربة بالتزامن مع استهداف مكثف بالأعيرة الثقيلة قرى الشجن والجربة والمُنْقُم والدحفش.

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وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية باقم.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية مدغل وثلاث على مديرية صرواح وغارتين على مديرية الرحبة.

كما شن طيران العدوان غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم بالجوف وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وثلاث غارات على البقع قبالة نجران.