أخبار عالمية

أكثر من 10 آلاف حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ مايو

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بسنت فاروق 2020-10-04 10:08 0 تبليغ

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وبحسب مركز إدارة أزمة فى روسيا، فأن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 21358.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 

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