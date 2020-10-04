أكثر من 10 آلاف حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ مايو

وبحسب مركز إدارة أزمة كورونا فى روسيا، فأن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 21358.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.