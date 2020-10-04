كيف أمنت صحة مكة المكرمة وفود المعتمرين للمسجد الحرام

وقفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على جاهزية الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية استعدادًا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الدكتور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، خلال جولته أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين؛ كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

من جانبه بين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة تأهبًا للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فقد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

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وتتخذ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حاليًا إجراءات احترازية مشددة بعد استقبال المسجد الحرام أول فوج للمعتمرين، حيث اتخذت عدة إجراءات من شأنها سلامة المعتمرين منها غسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته عبر 400 عامل، بعد أن غادر معتمرو الوفد الأول والبالغ عددهم 1000 معتمر البيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة، واستعدادًا لاستقبال الوفد الثاني.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

كما جندت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا، وتم توزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد 900 لتر معقم للأيادي يوميا، و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، و5000 آلاف عربة يدوية مجانية، و600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين، يتم توزيعها في 6 نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.