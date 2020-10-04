أذربيجان تهدد بتدمير أهداف عسكرية في أرمينيا

أكد مساعد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، إن بلاده ستدمر أهدافا عسكرية في أرمينيا تطلق يريفان منها النار على مدن أذربيجانية؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق، مقتل مدني وجرح 4 في هجوم صاروخي من أرمينيا على كنجا، ثاني أكبر مدن البلاد. من جانبها نفت أرمينيا شن هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.

ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ تعليق قصف مدينة "كنجا" لتفادي سقوط مدنيين. ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".

وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية. وكان الرئيس الأذربيجاني علييف أعلن أن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ.

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وكتب علييف على تويتر "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي".