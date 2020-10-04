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وفد رئاسي لبناني يتوجه غدا إلى الكويت للتعزية في وفاة الأمير الراحل

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توجه وفد رئاسي لبناني غدا إلى دولة الكويت لتقديم التعازي إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الوفد يضم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى جانب وزير الخارجية شربل وهبه.


وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، قد توجه في وقت سابق من اليوم إلى الكويت لتقديم واجب العزاء إلى أمير البلاد الجديد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

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