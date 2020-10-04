كاليدونيا الجديدة تصوت بشأن الاستقلال عن فرنسا

فتحت 304 مركزًا للاقتراع أبوابها فى كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادئ، اليوم الأحد، الساعة 8:00 بتوقيت باريس، لإجراء استفتاء ثان لتقرير المصير يهدف إلى التصويت لصالح البقاء جزءاً من فرنسا أو الاستقلال.





ويصوت الناخبون فى كالدونيا بشأن رغبتهم فى حصول كاليدونيا الجديدة على "السيادة الكاملة وتصبح مستقلة".

وبحسب "فرانس برس"، فمن المتوقع إعلان النتائج مساء الأحد، وسيلقي الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلمة بعد فترة وجيزة من ذلك.

وبلغت نسبة المشاركة 40.49% عند منتصف النهار، بحسب المفوضية العليا، أى بارتفاع وقدره 8 نقاط مقارنة بالاستفتاء الأول الذى جرى فى 2018.

وانتظر الناخبون طويلاً فى العديد من مراكز الاقتراع فى نوميا الأحد قبل التمكن من التصويت. كما رفض 56.4 % من الناخبين فى الاستفتاء الأول الذى جرى فى 4 نوفمبر 2018، اقتراح استقلال كاليدونيا الجديدة، فى انتصار واضح ولكن أقل من المتوقّع لمؤيدى باريس التى تبعد 18 ألف كيلومتر عن الأرخبيل، الذى يمثل موطئ قدم لفرنسا فى المحيط الهادئ.

وسيتعين على ما يقرب من 180 ألف ناخب فى الإقليم، الذي يحتوى على ربع موارد عنصر النيكل المعروفة فى العالم، والذى يُعد مكوناً رئيسياً فى صناعة الإلكترونيات، التصويت من جديد، فيما إذا كانوا يريدون "أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة".

وهذا الاستفتاء، مثل الأول، هو جزء من عملية لإنهاء الاستعمار التي بدأت فى عام 1988 بعد عدة سنوات من أعمال العنف بين السكان الأصليين الكاناك وكالدوش، المتحدرين من أصل أوروبى.