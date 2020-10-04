السلطة لا تُنال بالدماء أو الفوضى.. رئيس غينيا يدعو أنصاره إلى نبذ العنف

دعا الرئيس الغيني ألفا كوندي، أنصاره إلى "عدم الجنوح للعنف" في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة والمقرر إجراؤها 18 أكتوبر الجاري.



وأضاف كوندي في خطاب أمام حشد من أنصاره، في إطار الحملة الانتخابية أنه "لن تكون هناك حرب في غينيا أبدًا"، لافتًا إلى أن "السلطة لا تُنال بالدماء، ولا بالفوضى، ولا من خلال استفزاز الآخرين".

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وكان كوندي الذي أصبح أول رئيس ديمقراطي لغينيا كوناكري عام 2010، كما يتنافس في انتخابات 18 أكتوبر الرئاسية من أجل الفوز بولاية ثالثة، قد أعلن في وقت سابق أن الانتخابات المرتقبة "ليست مجرد انتخابات، وإنما تعتبر كما لو أننا في حرب".



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وتثير الولاية الثالثة لألفا كوندي جدلا في غينيا، وقد خرجت العديد من المظاهرات الرافضة لها، تخللتها أعمال عنف خلفت عددا من القتلى والجرحى.

