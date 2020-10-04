الصحة الإماراتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98 ألفا و801 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1001 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 88 ألفا و123 حالة.

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