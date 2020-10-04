سلطنة عمان تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أكد مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسان، موقف بلاده الثابت حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة شاركت في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي تحتفل به الأمم المتحدة من خلال دعم فعاليات تُقام في نيويورك وجنيف.

وتشجع المنظمة الدولية مراكز الأمم المتحدة للإعلام المنتشرة في بقاع كثيرة من العالم على إذكاء الوعي العام بهذه المناسبة، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.

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من جهة أخري، طالبت السعودية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي، مشيرةً إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصَّب يتجاوز حاليًا عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة ،الجمعة، افتراضيًا، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية السعودي: يجيء هذا اليوم مذكرا الجميع بأهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع، وإننا نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة.