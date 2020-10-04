بإجمالي 1215001 حالة.. روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ مايو

أعلن مركز العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة، في أكبر زيادة في المعدل اليومي للإصابات بالوباء منذ منتصف مايو الماضي.



وجاء في بيان المركز اليوم الأحد، "تم تسجيل 10499 حالة إصابة بفيروس كورونا (المستجد) خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 9859 حالة أمس، إلى 1215001 حالة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأشار المركز إلى "تسجيل 107 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 21358". وكشف المركز، في سياق البيان، أنه "تم تحديد أكبر زيادة في موسكو، حيث تم تسجيل 3327 حالة إيجابية جديدة. وتم تسجيل ما مجموعه 392 حالة جديدة في سانت بطرسبرغ، وتم تأكيد 296 حالة في ضواحي العاصمة". وتشهد روسيا زيادة لافتة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 بالمئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد الإجازة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بلبس الأقنعة الواقية. وكانت اللجنة الفيدرالية للاحصاء، أعلنت، الجمعة الماضي، أن فيروس كورونا المستجد كان سببًا رئيسيا لوفاة 3222 شخصًا في روسيا، في شهر أغسطس. ويقدم المكتب الإحصائي بيانات عن عدد الوفيات في الحالات التي أثرت فيها فيروس كورونا المستجد على تطوير أمراض أخرى وساهم في تفاقم مضاعفات سرعت من وفاة المريض، وخلال شهر أغسطس 2020، تم تسجيل 1078 حالة من هذا القبيل. وفي 2522 حالة، لم يكن فيروس كورونا المستجد السبب الرئيسي للوفاة ولم يؤثر بشكل كبير على تطوير المضاعفات المميتة للمرض. وتحتفظ اللجنة الفيدرالية للاحصاء بإحصائيات الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد، مع إبراز المجموعات الأربع للوفيات المذكورة أعلاه للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

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