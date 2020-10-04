تمويل شخصي بدون كلفة أجل براتب 2500 ريال فقط للمواطن السعودي والمقيم

حيث أن بنك ساب من أقوى وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويل شخصي فوري يصل قيمته الي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل، ويوفر للعميل إمكانية السداد لمدة 3 شهور بدون فوائد، فبنك ساب يقدم الكثير من الخدمات والعروض القرضية بشروط مقدرة لعملاء البنك وظروف معيشتهم وتقدير لحاجتهم المتزايدة خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومواطنيها بعد انتشار وتفشي فيرس كورونا الذي أدي الي هبوط المستوى المادي للفرد بسبب تعطل المصالح فترة من الوقت مما أدي الي ازدياد الاحتياجات الشخصية، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا تمويل شخصي يصل الي نصف مليون ريال سعودي بفترة سداد طويلة المدي، وبشروط ميسرة ومرنة للعميل. مزايا التمويل الشخصي لبنك ساب بدون كلفة أجل يصل التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب الي نصف مليون إرسال سعودي أي 500.000 ريال.

تمتد فترة السداد الي 60 شهراً، ولكن يمكن أن تكون 3 شهور بدون فوائد أو رسوم.

التمويل تابع لهيئة الرقابة الشريعة.

يتم الموافقة علي التمويل الشخصي فورياً بعد توافق الشروط المحددة.

سقوط الأقساط المتبقية للعميل في حالة الوفاة أو العجز الدائم لقدر الله تعالي.

يمكن الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة الأقساط.

الحصول علي فيزا بعد الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب بالمملكة العربية السعودية. شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب بالمملكة العربية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 2500 ريال. أن لا تقل خدمة العمل عن شهر واحد علي الأقل. طرق التقديم للحصول علي تمويل شخصي بدون كلفة أجل من بنك ساب في المملكة العربية السعودية يمكنك الدخول علي الموقع الرسمي لبنك ساب، ومن ثم تعبئة نموذج الطلب.

يمكنك الاتصال علي رقم 8001241010 وسيتم الرد فورياً، فهو متاح علي مدار ال 24 ساعة.

يمكنك زيارة أقرب فرع لبنك ساب في المملكة العربية السعودية. المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي لبنك ساب صورة الهوية الوطنية. خطاب من جهة العمل يتضمن تحويل الراتب الشهري. إقرار من جهة العمل تتضمن المسمي الوظيفي وسنة الالتحاق بالعمل والدخل الشهري للعميل. مزايا التمويل الشخصي لبنك ساب بدون كلفة أجلشروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب بالمملكة العربية السعودية.

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