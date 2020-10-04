الحشد الشعبي ينفي تعرض قواته لقصف أمريكي على الحدود مع سوريا

نفت قيادة عمليات الأنبار التابعة لهيئة الحشد الشعبي في العراق، تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود مع سوريا إلى ضربة جوية أمريكية.
وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في بيان صحفي، إن "قواتنا على أعلى جهوزية في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الانبار، وننفي تعرض قواتنا إلى قصف جوي".
وأضاف أن "الوضع الأمني في مناطق غرب الأنبار يشهد استقرارً أمنيًا ملحوظا بعد عمليات الفتح المبين".
كانت وسائل إعلام عراقية وعربية تحدثت عن تعرض قطعات اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي العراقي إلى ضربة جوية عند الحدود مع سوريا.
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