محمد بن راشد بعد زيارة أمير الكويت: أكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة

أشاد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ نواف الأحمد بعد زيارته له.

وغرد محمد بن راشد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ... استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله .. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات.. وأكدنا واجبنا جميعًا في تطوير هذه العلاقة .. الإمارات للكويت والكويت للإمارات".

وُوري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

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وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وتابع أمير الكويت: "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتيون بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه".

وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح الثلاثاء.