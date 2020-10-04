الأحد المقبل.. بدء انتخابات فيينا على منصب حاكم العاصمة وسط منافسة شديدة بين 7 سياسيين

تنطلق الأحد المقبل الانتخابات البلدية للعاصمة النمساوية فيينا، وسط منافسة قوية للغاية بين الأحزاب، والتى تكثف حملاتها الانتخابية للفوز بمنصب حاكم البلدية وأعضاء المجلس.
وقالت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، إن الانتخابات يتنافس فيها 7 سياسيين معروفين على منصب حاكم العاصمة، يتقدمهم ميخائيل لودفيج الحاكم الحالي، وأحد أبرز قيادات الحزب الاشتراكي يليه جيرهوت بلوميل وزير المالية والقيادي فى حزب الشعب "الذي يقود الائتلاف الحكومي"، وهاينز كريستيان شتراخه الرئيس السابق لحزب الحرية اليميني وأخرون.
وأضافت المصادر أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن الحاكم الحالي ميخائيل لودفيج هو الأقرب إلى الفوز بالمنصب بنسبة تقترب من 50 فى المائة.وأشارت إلى أن الحزب الاشتراكي له وجود واسع فى العاصمة بسبب ارتفاع نسبة الأجانب، وهو الأقرب لحسم الانتخابات، ولكن ذلك لايمنع احتمال وقوع الكثير من المفاجأت، حيث توجد العديد من المقاطعات المتأرجحة فى تأييد الأحزاب النمساوية.
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