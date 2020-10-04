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ألمانيا ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

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رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في جوبا، أمس السبت.


وقال الوزير الألماني - في بيان اليوم، الأحد - إنه بتوقيع هذا الاتفاق يكون السودان قد اتخذ خطوة حاسمة أخرى نحو السلام والمصالحة بعد الثورة السلمية العام الماضي، مضيفا أن "كل المجموعات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية مدعوة للانضمام إلى دائرة أولئك الذين اتخذوا قرارات حكيمة من أجل الاستقرار والسلام دون أي شروط مسبقة".


وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها لدعم الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في السودان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث سوى بانتهاء الصراعات الممتدة لعقود.


وثمن ماس دور الوساطة الذي لعبته حكومة جنوب السودان "الذي ساعد في جعل هذا النجاح ممكنًا"، مشيرا إلى أن استقرار السودان مهم للمنطقة ككل.


يذكر أن برلين احتضنت في يونيو الماضي مؤتمر "شراكة السودان"، والذي أكدت أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية دعمها السياسي للدولة الأفريقية خلاله، وخصص أكثر من 1.8 مليار دولار من الدعم المالي للسودان بما في ذلك المساعدات الإنسانية المهمة، وكذلك المساهمات في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل.

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