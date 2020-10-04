أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة ناصر محمد الدباء

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة ناصر محمد الدباء
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر محمد علي شرقين الدباء، عن عمر ناهز الـ80 عاماً قضى جله في خدمة الوطن ومجتمعه المحلي.
واعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه ومواساته القلبية لنجل الفقيد أحمد ناصر محمد شرقين الدباء وإخوانه وجميع آل الدباء في منطقة بينون الحداء محافظة ذمار بهذا المصاب الأليم..
وأشاد بمناقب الفقيد وجهوده في خدمة مجتمعه عبر تكريس ثقافة الإخاء والتسامح.. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون“.
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