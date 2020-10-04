الدعوة إلى الخير والإخوة .. بابا الفاتيكان ينبذ الحرب في رسالته الجديدة

أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، اليوم الأحد، عن الرسالة البابوية الجديدة تحت عنوان "إخوة جميعا".

وتحدث البابا فرانسيس، عن رؤيته الجديدة لعالم ما بعد فيروس كورونا، مؤكدا أن تلك الجائحة أثبتت أن "النظريات السحرية" لرأسمالية السوق قد فشلت.

وأضاف أن العالم يحتاج إلى نوع جديد من السياسات التي تعزز الحوار والتضامن وترفض الحرب بأي ثمن.

وفي رسالته الجديدة، رفض فرانسيس التمسك بالدفاع عن النفس كحق مشروع، قائلًا إن تلك العقيدة تم تطبيقها على نطاق واسع للغاية على مر القرون ولم تعد قابلة للتطبيق، حسب شبكة "يورو نيوز".

Advertisements

وأكد بابا الفاتيكان أن البشرية تحتاج لأن تتعلم العيش المشترك في وئام وسلام دون الحاجة لأن نكون جميعا متشابهين.

ودعا إلى ضرورة أن يكون للعالم الشجاعة لإعطاء صوت للذين يتعرضون للتمييز بسبب إعاقتهم.

كما لفت إلى أن العدالة تتطلب بأن العالم يعترف ويحترم ليس فقط حقوق الأفراد لكن أيضا الحقوق الاجتماعية وحقوق الشعوب.