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محمد بن راشد يحمل رسالة من رئيس دولة الإمارات إلى الكويت

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قدم  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم  دبي واجب العزاء إلى  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. .

 

 

وقد نقل  بن راشد آل مكتوم  رسالة  من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح محملة بأصدق التعازى  فى فقيد الوطن الكبير.

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رافق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديم واجب العزاء وفد كبير ضم  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و  محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و عبدالحميد محمد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي و خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و الدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت.

 وكان  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق من قبل ظهر اليوم حيث كان في استقبال سموه على أرض المطار الأميري  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي و الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حيث تقبل صاحب  أمير دولة الكويت وكبار عائلة آل الصباح الكرام تعازي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق في قاعة الاستقبال الأميرية في المطار

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