بعد إصابته بـ كورونا .. بابا الفاتيكان يصلي من أجل ترامب

أكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اليوم الأحد، عن تضامن الكرسي الرسولي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال بارولين في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الكرسي الرسولي يتابع مرض الرئيس دونالد ترامب ويصلي من أجله.

وأضاف: "نحن آسفون بشدة، نتابع ذلك ونصلي من أجله ومن أجل جميع مرضى فيروس كورونا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة الماضي، إصابته هو وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19".

ونقل ترامب إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي، بعد ساعات قليلة من إعلانه الإصابة بالوباء.

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وفي مقطع فيديو أمس السبت، بدأ ترامب بتوجيه الشكر إلى من قدموا له الرعاية من أطباء وممرضين في المركز الطبي الذي يعتقد أنه الأفضل في العالم بسبب العمل الرائع الذي يقومون به.

وقال: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

وأضاف: "أعتقد أنني سأعود قريبا لإكمال الحملة الانتخابية ومواصلة ما بدأناه وما حققناه من أرقام ونحن فخوين بذلك".

وتابع: "ولكن ما حدث لي قد حدث لملايين الناس حول العالم وأنا أحارب من أجلهم، ليس فقط في الولايات المتحدة، أنا أحارب من أجلهم في جميع أنحاء العالم، سوف نهزم فيروس كورونا أو أيا كان ما تسمونه به.. هناك الكثير من التقدم حدث، إذا نظرتم إلى العلاجات التي أتلقاها الآن والعلاجات الأخرى التي ستطرح قريبًا. الأمر يشبه المعجزة. بعض الناس ينتقدونني لقول ذلك، ولكن التقدم الذي حدث يشبه المعجزات التي جاءت إلينا من الله".

وأكد ترامب أنه يشعر بأنه على ما يرام، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحدث في الأيام القليلة المقبلة، قائلا: "هذا هو الاختبار الحقيقي..سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".