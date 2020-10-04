السعودية: سقوط مقذوف حوثي على قرية بـ جازان

أعلن الدفاع المدني السعود، الأحد، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية في جازان دون إصابات.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الغامدي إن الفرف باشرت موقع سقوط المقذوف، حيث جرى اتخاذ الإجراءات المعتمدة عند هذه الحالات.
وتسبّب سقوط المقذوف الحوثي في تضرر مركبة نتيجة الشظايا المتطايرة، بينما لم يعلن عن تسجيل أي إصابات.
وأوضح أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه قرية حدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
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