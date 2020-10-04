الأردن تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا وتخفض سعر فحص الـ PCR

أعلن وزير الصحة، في حكومة تصريف الأعمال الأردنية ، سعد جابر، اليوم ، عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، من بينها 889 حالة محلية.
وأفاد جابر في تصريحات صحفية له بأن الحالات توزعت كما يلي 4 حالات في المفرق، 606 في عمّان، حالة في العقبة، 18 حالة في مأدبا، 19 حالة في محافظة الطفيلة، 5 حالات في معان، 24 حالة في إربد، 130 حالة في الزرقاء، 4 حالات في عجلون، 46 حالة في البلقاء، 19 حالة الكرك، 13 حالة في جرش.
واوضح الوزير الأردني تصريحاته أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، جميعهم فوق الـ60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.
وذكر وزير الصحة الأردني أنه تم اجراء 20381 فحص كورونا اليوم ليرتفع إجمالي أعداد الفحوصات في الأردن منذ بداية الجائحة وحتي الأن بلغ مليونا و 300 الف فحص .وأعلن وزير الصحة عن تخفيض سعر فحص PCR في المختبرات الخاصة إلى 35 دينارًا بدلا من 45 دينارًا.
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