10 وفيات و 546 اصابة بكورونا في الأردن .. اكثر من 400 اصابة في العاصمة

دوت الخليج :- سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الجمعة ، على النحو الآتي:
- (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
▪ (408) في محافظة العاصمة عمّان.
▪ (72) في محافظة الزرقاء.
▪ (45) في محافظة البلقاء.
▪ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.
▪ (4) في محافظة جرش.
▪ (5) في محافظة الكرك.
▪ (4) في محافظة المفرق.
▪ (4) في محافظة معان.
▪ (2) في محافظة عجلون.
▪ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.
▪ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.
▪ سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.
▪ سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪ تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.
إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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