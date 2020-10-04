أخبار اليمن : بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالمتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,034,396 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الأحد.

وأصيب أكثر من 34,989,300 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 24,127,400 منهم حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 209,399 وفاة تليها البرازيل (145,987) ثم الهند (101,782) والمكسيك (78,880) وبريطانيا (42,317).

تدهور الأوضاع في فرنسا

شهد الوضع الصحي في فرنسا تدهورا مع تجاوز عدد الإصابات اليومية 250 إصابة لكل 100 ألف نسمة لأكثر من سبعة أيام إضافة إلى نسبة إشغال الأسرّة في العناية الفائقة لمرضى كوفيد-19 العتبة القصوى وهي 30 في المئة.

ليما تخفف إجراءات الحجر على المسنين

تعمل البيرو على تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المسنين بسبب كوفيد-19 ما يسمح لهم الآن بالمشي لمسافات قصيرة. ومع ذلك، فإن هذه الرحلات محدودة للغاية بحيث يسمح بها ثلاث مرات فقط في الأسبوع ولمدة تقل عن ساعة ولمسافة لا تبعد أكثر من 500 متر من المنزل.

والبيرو هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بالنسبة إلى عدد سكانها بمعدل 99 وفاة لكل 100 ألف نسمة، متقدمة على بلجيكا (87) وبوليفيا والبرازيل وإسبانيا (69 لكل منها).

أيسلندا تشدد التدابير

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اعتبارا من الاثنين، ستغلق الصالات الرياضية والحانات والنوادي الليلية مرة أخرى في أيسلندا كما ستحظر التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا "لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". وتواجه البلاد، مثل العديد من الدول الأخرى في أوروبا، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 منذ منتصف سبتمبر.

حظر التجمعات في تونس

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي حظر جميع التجمعات لأسبوعين، مكررا ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد القدرة الاستيعابية للمستشفيات في بلاده.

وفي غضون ذلك، ستعمل الإدارات في شكل تناوب بهدف الحد من الازدحام في وسائل النقل.

إصابة في جزر سليمان

أعلنت جزر سليمان تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19، ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.

وأعلن رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري في خطاب تلفزيوني أن طالبا وصل مؤخرا من الفيليبين في رحلة أعادت 96 مواطنا خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتبقى حتى الآن تسع جزر صغيرة أو مناطق بمنأى عن الفيروس، وهي كيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر ساموا وتونغا وتوفالو وارخبيل فانواتو.