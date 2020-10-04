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وست هام يونايتد يقهر ليستر سيتي بثلاثية نظيفة

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حقق فريق وست هام يونايتد فوزا ساحقا، اليوم الأحد، على مستضيفه ليستر سيتي وقهره على ملعبه بثلاثية نظيفة، وأوقف بالتالي سلسلة انتصاراته الأخيرة.

وأحرز أهداف وست هام يونايتد كل من ميخائيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين.

وسجل أنطونيو هدف وست هام الأول بضربة رأس بعد 14 دقيقة من البداية، عندما حول تمريرة آرون كريسويل العرضية الطويلة على القائم البعيد في المرمى بحسب ما ذكرت رويترز.

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ورفع وست هام النتيجة النتيجة 2-صفر في الدقيقة 34 عندما تسلم فورنالس تمريرة عرضية وأطلق تسديدة بيسراه من ثمانية أمتار تجاوزت الحارس بيتر شمايكل.

وردت تسديدة ديكلان رايس من العارضة بعد مجهود فردي من نصف ملعب وست هام، قبل أن ينهي بوين الهجمة في الدقيقة 83 بعد تمريرة من فورنالس.

ويحتل ليستر سيتي، بطل العام 2016، المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بينما قفز وست هام إلى المركز السادس بست نقاط بعد فوزه الأول خارج ملعبه هذا الموسم.

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