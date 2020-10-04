ميركل تبحث إنهاء التصعيد فى قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

وبحسب البيان، أعربت ميركل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن قلقها إزاء استمرار القتال وزيادة عدد الضحايا.

وكانت مصادر أرمينية حددت حصيلة القتلى بسبب الصراع فى المنطقة التى تضم حوالى 145 ألف شخص، بأكثر من 200 شخص، بينما ذكرت أذربيجان مؤخراً أن 19 مدنياً قتلوا وأصيب 60 آخرون.

وكان مسؤولون فى المنقطة الانفصالية قد ذكروا في وقت سابق اليوم الأحد أن أهدافاً مدنية فى عاصمة المنطقة المتنازع عليها تعرضت لهجمات بصواريخ أطلقها جيش أذربيجان.

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وأعلن أرايك هاروتيونيان، زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون، لكن معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، ذات الأغلبية المسلمة عن هجوم على مدينة ستيباناكيرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لكن لم يذكر مزيداً التفاصيل.

ورداً على ذلك هدد هاروتيونيان بمهاجمة منشآت عسكرية في أكبر مدن في أذربيجان وحذر السكان الذين يعيشون هناك بأنهم يتعين عليهم المغادرة "لتجنب خسائر حتمية".

وحذر رئيس المنطقة المتنازع عليها أنه من الآن فصاعداً "ستكون أهداف عسكرية في مدن رئيسية في أذربيجان هدفاً لقواته"، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.