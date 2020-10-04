مسؤول أمريكى : ترامب سيبقى فى المستشفى لفترة أخرى

وقال أوبراين فى مقابلة مع شبكة "سى بى إس" إن ترامب "يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكننى أعتقد أنه سيبقى فى مستشفى والتر ريد لفترة زمنية أخرى".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب "يسعى إلى عدم الظهور ضعيفا أو مريضا بشكل خطير".

فى غضون ذلك، أفادت استطلاعات الرأى التى أجرتها "NBC News / WSJ" بأن تقدم المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطنى، قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.