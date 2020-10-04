أكدت سلطنة عمان أنها تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال صون الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على التنوع الإحيائي وحماية الأحياء الفطرية في بيئاتها الطبيعية وتنميتها، وتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الميدانية لإدارة الأنواع، وبشكل خاص الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والأنواع الغريبة الغازية.
جاء ذلك خلال مشاركة السلطنة ممثلة في هيئة البيئة في مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي عقد بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤٧/٥٦٢ على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين للعام الحالي عبر الاتصال المرئي.
وقد مثل السلطنة في المؤتمر الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وتطرق إلى رؤية عمان 2040 والتي تضمنت في محاورها الأساسية محور حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية كإحدى أولويات الحكومة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، إضافة إلى إدارة البيئة بشكل فعال لإيجاد محيط آمن لمجتمع مزدهر وتوليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من المقومات البيئية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما نصيب حماية البيئة العُمانية في إستراتيجية 2040 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.