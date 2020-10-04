ما نصيب حماية البيئة العُمانية في إستراتيجية 2040

أكدت سلطنة عمان أنها تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال صون الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على التنوع الإحيائي وحماية الأحياء الفطرية في بيئاتها الطبيعية وتنميتها، وتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الميدانية لإدارة الأنواع، وبشكل خاص الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والأنواع الغريبة الغازية.

جاء ذلك خلال مشاركة السلطنة ممثلة في هيئة البيئة في مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي عقد بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤٧/٥٦٢ على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين للعام الحالي عبر الاتصال المرئي.

وقد مثل السلطنة في المؤتمر الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وتطرق إلى رؤية عمان 2040 والتي تضمنت في محاورها الأساسية محور حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية كإحدى أولويات الحكومة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، إضافة إلى إدارة البيئة بشكل فعال لإيجاد محيط آمن لمجتمع مزدهر وتوليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من المقومات البيئية.